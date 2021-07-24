В Грузии коронавирусом заразились 400 тысяч человек

Как сообщил сегодня официальный грузинский сайт StopCov, в Грузии за все время коронавирусом заразились свыше 400 тыс человек – 400698.

За сутки в Грузии было выявлено 2617 новых случаев заражения коронавирусом. За то же время выздоровевшими были признаны 869 человек. О погибших за сутки не сообщается.

Из этих 400 тыс болевших 371434 человека выздоровели, 5665 – погибли.

При этом привились от коронавируса пока что только 398454 гражданина Грузии.