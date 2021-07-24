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Всероссийскую перепись населения передвинули на две недели

Всероссийскую перепись населения передвинули на две недели

Согласно проекту постановления правительства, разработанного Минэкономразвития, основной этап всероссийской переписи населения будет перенесен на две недели вперед.

Если прежде он должен был пройти с 1 по 31 октября, то теперь состоится с 15 октября по 14 ноября.

Как пишет Интерфакс, в Росстате объяснили это решение договоренностью с руководством российских регионов. Также в ведомстве отметили, что для организации переписи будут использованы ресурсы, задействованные на проведении единого дня голосования.

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Вестник Кавказа

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