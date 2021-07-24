Всероссийскую перепись населения передвинули на две недели

Согласно проекту постановления правительства, разработанного Минэкономразвития, основной этап всероссийской переписи населения будет перенесен на две недели вперед.

Если прежде он должен был пройти с 1 по 31 октября, то теперь состоится с 15 октября по 14 ноября.

Как пишет Интерфакс, в Росстате объяснили это решение договоренностью с руководством российских регионов. Также в ведомстве отметили, что для организации переписи будут использованы ресурсы, задействованные на проведении единого дня голосования.