В школах Северной Осетии откроют академические математические классы

Академические математические классы появятся до конца года в Северной Осетии. Об этом рассказала врио министра образования и науки республики Элла Алибекова на открытии летней математической школы для учителей во Владикавказе.

По ее словам, запуск летней школы учителей стал важным событием для всего педагогического сообщества, такой опыт необходимо переносить на другие предметные области.

"Что касается математики, то в этом году в республике планируется формирование академических математических классов", - цитирует врио министра ТАСС.

Чиновница сообщила, что в Северной Осетии подготовлен план мероприятий, цель которых - реализация концепции развития математического образования. После анализа документа он будет доработан при участии Владикавказского научного центра РАН и Южного математического института ВНЦ РАН.