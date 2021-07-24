В Чечне откроется онкологический центр

Крупный онкологический центр откроется в Чечне в 2024 году. Об этом сообщил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов, отметив, что в центре будут работать врачи ведущих профильных клиник России.

"Для работы вахтовым методом будут приглашаться врачи ведущих клиник страны, таких как Герцена, Каширки и так далее. Там же запланировано строительство целого медицинского городка с Центром ядерной медицины", - сказал он.

"Мы за счет приглашения и обучения специалистов высокого уровня ликвидируем дефицит кадров, заполняем пустующие ниши по всем направлениям", - также обратил внимание министр, отметив, что с каждым годом растет количество пациентов, которые предпочитают лечиться в Чечне, передает ТАСС.