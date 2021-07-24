Близ Ерасха разбился насмерть армянский военный

Сегодня рано утром в Араратской области произошло ДТП со смертельным исходом – погиб командир взвода Арсен Мирзоян.

Известно, что Мирзоян ехал на ВАЗ 2121 и около 4:30 по московскому времени на 51-ом километре трассы Ереван-Ерасх потерял управление автомобилем, в результате чего машина съехала с дороги и ударилась в дерево.

Удар был таким сильным, что машина перевернулась. Как пишет shamshyan.com, Мирзоян скончался на месте.