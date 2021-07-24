Россия и Узбекистана проведут военно-воздушные учения у афганской границы

Россия проведет совместные с Узбекистаном авиационные учения вдоль границы центральноазиатской страны с Афганистаном, но опровергла предположения о том, что планировались реальные авиаудары. Как сообщает Newsweek со ссылкой на Минобороны, штурмовики Су-25СМ авиационного парка Центрального военного округа, базирующегося в союзной Киргизии, будут участвовать в совместных российско-узбекских воздушных учениях с 30 июля по 20 августа.

Маневры будут проходить на полигоне Термез в районе, граничащем с Афганистаном”. ”В ходе учений российские летчики будут оказывать авиационную поддержку объединенной группировке войск, выполняющей учебно-боевые задачи по сохранению территориальной целостности государств Центральноазиатского региона, - говорится в сообщении. - Также экипажи Су-25СМ будут искать и уничтожать замаскированные базы воображаемого противника и отрабатывать приемы ухода из-под атак переносных зенитно-ракетных комплексов”.

Несмотря на то, что опасения среди региональных игроков по поводу нестабильности в Афганистане усиливаются по мере того, как быстрое продвижение "Талибана" (движение запрещено в РФ) и всплеск насилия совпадает с выводом американских военнослужащих, главный дипломат Москвы заявил, что никаких дискуссий по поводу какого-либо военного вмешательства не проводилось.

”Никто не говорит о каких-либо целенаправленных ударах по Афганистану, и никто даже не думает о вторжении в Афганистан”, - заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, сегодняшняя политика России не похожа на политику Соединенных Штатов или даже бывшего Советского Союза, которые вели десятилетнюю войну в Афганистане в 1980-х годах, а затем ушли через Узбекистан на фоне успехов местных и иностранных моджахедов, получавших помощь от Пакистана, Саудовской Аравии и США.

”Вы путаете нас с американцами и с тем опытом, который у нас был в советские времена, - сказал Лавров. - Наше общество твердо верит в необходимость обеспечения безопасности границ и создания надлежащих условий для обеспечения безопасности других стран посредством внутренних соглашений, основанных на национальной идеологии”.

Указанные соглашения включают обязательства по безопасности перед Киргизией и двумя другими странами Центральной Азии, Казахстаном и Таджикистаном, в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, членами которой также являются Армения и Белоруссия. Узбекистан тоже был государством-участником договора до 2012 года, в котором он вышел из блока и запретил размещение в стране любых иностранных военных баз.

Но Узбекистан, как и другие государства региона, выразил обеспокоенность по поводу потенциально обострения конфликта в Афганистане, где талибы захватили почти все границы страны. Поскольку Вашингтон также ищет потенциальные возможности для установления военного присутствия в Центральной Азии по мере выхода американских военных из Афганистана, Москва активизировала свое взаимодействие с регионом.

”У нас есть обязательства перед нашими союзниками - Таджикистаном и Киргизией, - которые направляют наши действия в рамках Договора о коллективной безопасности, - сказал Лавров. - В случае агрессии против любого члена ОДКБ немедленно будут проведены консультации для определения ответных мер с целью подавления агрессии”.

После объявления о совместных российско-узбекских учениях заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял посла Узбекистана в России Ботиржона Асадова.

”Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам двусторонних отношений, - говорится в заявлении МИД России, опубликованном в четверг. - Была дана высокая оценка развитию российско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделяется подготовке предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях”. Руденко также дал в четверг интервью телеканалу Russia Today, в котором обсудил ситуацию в Афганистане и ее потенциальные последствия для Центральной Азии. ”Нас не может не беспокоить обострение внутриафганского конфликта и его негативное влияние на соседние государства Центральной Азии”, - сказал он.

Руденко высоко оценил отношения России с Узбекистаном и Таджикистаном и сказал, что Москва готова оказать помощь обеим странам в случае необходимости. Он также рассказал о ”конфиденциальном диалоге с Туркменистаном”, самым уклончивым государством Центральной Азии, граничащим с Афганистаном и проводящим политику нейтралитета во всех международных делах, ”в области безопасности, в рамках которого представители компетентных ведомств обмениваются оценками относительно общих угроз и вызовов”.

”Продолжающаяся деградация ситуации в Афганистане представляет прямую угрозу для Центральной Азии, - сказал Руденко. - Мы разделяем соответствующие опасения наших соседей по региону”. В деградации он обвинил Вашингтон и его союзников. ”Последствия поспешного вывода войск США и ряда стран НАТО из Афганистана становятся очевидными, - подчеркнул Руденко. - Некогда относительно спокойные северные провинции страны быстро превращаются в очередную горячую точку”.

Хотя Россия пытается вести дипломатический диалог с "Талибаном", официальные лица предупреждают о том, что другие группировки, в частности ”Исламское государство” и ”Аль-Каида” (запрещены в РФ), воспользуются нестабильностью в Афганистане, чтобы укрепить свое присутствие в стране.

Вашингтон, со своей стороны, просит афганское правительство и "Талибан" прилагать больше усилий для продвижения часто заходящего в тупик диалога в рамках мирного соглашения, достигнутого в прошлом году между администрацией бывшего президента Дональда Трампа и талибами.

Президент США Джо Байден перенес первоначальный крайний срок вывода войск, установленный на май, на 11 сентября, 20-ю годовщину теракта 2001 года, который повлек за собой военное вмешательство США против ”Аль-Каиды” и "Талибана" в том же году. Затем он определил 31 августа окончательной датой выхода. ”Наша миссия в Афганистане состоит в том, чтобы завершить вывод войск и оставить контингент исключительно для защиты наших дипломатов и дипломатической миссии, - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби. - Это наша задача в Афганистане”.