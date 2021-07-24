Заместитель начальника отдела уголовного розыска убит в Ставрополе
Как сообщили сегодня в СКР, в ночь на субботу в Ставрополе был застрелен замглавы отдела уголовного розыска.
Известно, что на полицейского напали несколько человек, у одного из них был пистолет. В результате нападения погибший получил ранения бедра и туловища.
Как пишет РИА Новости, его доставили в городскую больницу Ставрополя, однако он скончался в реанимации.
Возбуждено уголовное дело, нападавших ищут.
Вестник Кавказа
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