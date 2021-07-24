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Заместитель начальника отдела уголовного розыска убит в Ставрополе

Заместитель начальника отдела уголовного розыска убит в Ставрополе

Как сообщили сегодня в СКР, в ночь на субботу в Ставрополе был застрелен замглавы отдела уголовного розыска.

Известно, что на полицейского напали несколько человек, у одного из них был пистолет. В результате нападения погибший получил ранения бедра и туловища.

Как пишет РИА Новости, его доставили в городскую больницу Ставрополя, однако он скончался в реанимации.

Возбуждено уголовное дело, нападавших ищут.

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Вестник Кавказа

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