Кредитные рейтинги Азербайджана подтверждены со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P опубликовало сегодня оценку долгосрочных и краткосрочных кредитных рейтингов Азербайджана в местной и иностранной валюте, согласно которой эти рейтинги сохранены на уровне "BB + / B" со стабильным долгосрочным прогнозом.

В S&P уточнили, что у агентства не возникло оснований для пересмотра рейтингов в ту или иную сторону, а основные драйверы азербайджанских рейтингов остались теми же самыми, как и в январском отчете.

Напомним, что в январе рейтинговое агентство подчеркивало, что завершение Карабахской войны и трехстороннее Заявление от 9 ноября снизили риски для финансового сектора и платежного баланса Азербайджана, в связи с чем рейтинги были установлены на уровне "BB + / B" со стабильным долгосрочным прогнозом.