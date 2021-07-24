США перебросили военных и вертолеты из Германии в Грузию

Как сообщили сегодня в Минобороны Грузии, сегодня в страну прибыли военные США, которые будут участвовать в учениях НАТО Agile Spirit 2021. Несколько сотен солдат и офицеров были переброшены в Грузию с авиабазы "Раммштайн" в Германии вместе с вертолетами Black Hawk.

В грузинском ведомстве уточнили, что вертолеты будут использоваться для отработки медицинской эвакуации раненых.

Известно, что по планам США должны перебросить в Грузию на учения 700 военных.

В Минобороны Грузии сообщили, что учения будут посвящены "повышению взаимосовместимости между подразделениями стран-членов НАТО и партнеров".