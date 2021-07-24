В адыгейском банке нашли следы вывода активов

Как сообщили сегодня в Банке России, в АО "Майкопбанк", лишенном лицензии 2 апреля, нашли следы вывода активов. Такой вывод был сделан в результате работы временной администрации "Майкопбанка".

"Установлено наличие признаков вывода активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства. По оценке временной администрации, стоимости активов банка недостаточно для выполнения обязательств перед кредиторами", - пояснили в Центробанке.

Поскольку речь идет об уголовных преступлениях, Центробанк передал эти данные в МВД и Генпрокуратуру.

В ЦБ РФ напомнили, что "Майкопбанк", в частности, завышал стоимость своего имущества, чтобы искусственно поднять финансовые показатели и тем самым скрыть реальное положение организации. Также банк уличен в нарушении федеральных законов и нормативных актов, касающихся ведения банковской деятельности.