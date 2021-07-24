Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиеева

Как сообщили сегодня в Кремле, президент России Владимир Путин позвонил сегодня президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву по случаю его дня рождения.

Путин тепло поздравил Мирзиеева с 64-летием, отметили в пресс-службе президента.

Затем президенты поговорили о стратегическом партнерстве и союзничестве России и Узбекистана, включая борьбу с коронавирусом и защиту рубежей от негативных последствий ситуации в Афганистане.

В завершение разговора лидеры двух стран договорились о дальнейших контактах.