В Азербайджане простились с прапорщиком, убитым армянским снайпером в Кельбаджаре (ФОТО)

Сегодня утром состоялись похороны прапорщика Фармана Ягублу, убитого накануне снайпером ВС Армении на кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы. Ягублу стал первым военным, погибшим в результате армянских военных атак на Азербайджан в 2021 году.

Напомним, что накануне, после двух недель огнестрельных провокаций на разных участках армяно-азербайджанской границы ВС Армении в Гегаркуникской области предприняли массированную атаку на позиции ВС Азербайджана в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе. Впервые за время июльских нарушений режима прекращения огня армянские агрессоры использовали снайперов.

Одна из снайперских пуль смертельно ранила прапорщика Фархада Ягублу. ВС Азербайджана ответным огнем подавили атаку армянских военных, при этом бой продолжался несколько часов. Ереван в настоящее время скрывает число погибших в ходе боя.

Фарман Ягублу был похоронен в родном поселке Гахраманлы Бейлаганского района. С ним простились родные и близкие, сослуживцы, руководство района и представители общественности, передает Тренд.

Отметим, что отец погибшего Тельман Ягублу погиб в боях с оккупантами азербайджанской земли в 1994 году.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, в настоящее время азербайджанские военные полностью контролируют обстановку на границе.