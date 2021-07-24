Почти 24 тысячи больных коронавирусом выявили в России за сутки

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России было выявлено еще 23947 случаев заражения Covid-19. Новые больные были обнаружены во всех 85 регионах государства. Умерло за сутки 799 больных, выздоровели 21952 пациента.

Таким образом, всего на данный момент известно о 6102469 заболевших в России. Из них умерли 153095 человек, выздоровели 5471956 человек.

В Москве за сутки выявлено 3376 новых случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье – 2096, в Санкт-Петербурге – 1937.

Тяжелой остается ситуация в Нижегородской области (533 новых случая заражения), в Свердловской области (488), в Красноярском крае (487), в Воронежской области (472), в Пермском крае (423), в Иркутской области (406).

О свыше 300 новых заболевших сообщили Крым, Ростовская область, Омская область, Самарская область, Хабаровский край, Волгоградская область, Челябинская область и Оренбургская область.

На Кавказе самая тяжелая ситуация в Ставропольском крае – 293 новых заболевших за сутки. На Кубани – 252, в Дагестане – 205, в Чечне – 123, в Кабардино-Балкарии – 82, в Карачаево-Черкесии – 57, в Северной Осетии – 54, в Адыгее и Ингушетии – по 52.