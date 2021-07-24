Россия восстанавливает авиасообщение с Молдавией

Как сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом, принято решение о восстановлении авиасообщения с Молдавией, а также с Доминиканой и Бахрейном в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в этих странах.

Авиасообщение с этими странами будет возобновлено с 9 августа. С этой же даты начнутся ранее анонсированные рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Уточняется, что в Кишинев будет совершаться по три рейса в неделю из Москвы. На Доминикану самолеты также будут летать из российской столицы трижды в неделю, а в Бахрейн – дважды.