После Азербайджана и Армении журналиста Илью Азара запретила Грузия

Журналист Илья Азар сообщил на своем Telegram-канале, что на днях ему был запрещен въезд в Грузию. Он прилетел в Тбилиси через Турцию, однако дальше аэропорта его не пропустили и посадили на обратный рейс того же самолета, которым он прибыл.

В выданном Азару документе сказано, что во въезде в Грузию ему отказано "по другим причинам" в рамках грузинского законодательства.

Журналист напомнил, что ему уже запрещен въезд в Азербайджан и Армению. "Сначала (давно) стал персоной нон-грата в Азербайджане (за репортаж из Карабаха), недавно после статьи из того же Карабаха в Армении запретили работать даже на выборах, ну а сегодня меня не пустили без объяснения причин в Грузию", - сообщил он.

Запрет на въезд в Армению Азар получил в октябре прошлого года, во время 44-дневной войны, после репортажа "Война у южных ворот" с тогда еще оккупированных азербайджанских территорий, вызвавшего возмущение армянских властей.