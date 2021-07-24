ВС Азербайджана подавили атаку Армении против Кельбаджарского района

Минобороны Азербайджана сегодня утром сообщило об обстановке в том районе армяно-азербайджанской границы, где накануне армянские войска предприняли попытку затяжного боя.

Как сказано в официальном Telegram-канале ведомства, "в настоящее время ситуация на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы стабильная".

Таким образом, ВС Азербайджана удалось подавить огонь с противоположной стороны.

"Обстановка находится под контролем боевых соединений азербайджанской армии", - добавили в МО АР.