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ВС Азербайджана подавили атаку Армении против Кельбаджарского района

ВС Азербайджана подавили атаку Армении против Кельбаджарского района

Минобороны Азербайджана сегодня утром сообщило об обстановке в том районе армяно-азербайджанской границы, где накануне армянские войска предприняли попытку затяжного боя.

Как сказано в официальном Telegram-канале ведомства, "в настоящее время ситуация на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы стабильная".

Таким образом, ВС Азербайджана удалось подавить огонь с противоположной стороны.

"Обстановка находится под контролем боевых соединений азербайджанской армии", - добавили в МО АР.

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Вестник Кавказа

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