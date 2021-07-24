ВС Азербайджана подавили атаку Армении против Кельбаджарского района
Минобороны Азербайджана сегодня утром сообщило об обстановке в том районе армяно-азербайджанской границы, где накануне армянские войска предприняли попытку затяжного боя.
Как сказано в официальном Telegram-канале ведомства, "в настоящее время ситуация на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы стабильная".
Таким образом, ВС Азербайджана удалось подавить огонь с противоположной стороны.
"Обстановка находится под контролем боевых соединений азербайджанской армии", - добавили в МО АР.
Вестник Кавказа
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