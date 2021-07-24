Сочи приходит в себя после пятничного наводнения

Как сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, Сочи в настоящее время активно восстанавливается после произошедшего накануне наводнения, вызванного проливными дождями.

Прежде всего, в городе полностью восстановлена подача энергии. Уровень воды в реках Мацеста и Хоста, затопивших окрестности, возвращается в норму.

Как пишет РЕН ТВ, спасатели сейчас занимаются адресной помощью по откачке воды в сочинских домохозяйствах.

На данный момент метеорологи не прогнозируют повторения случившего в пятницу ливня. Наводнение не причинило тяжелого вреда городской инфраструктуре, жертв не было, эвакуация граждан не проводилась.