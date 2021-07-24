Ашот Хачиян арестован по подозрению в краже столетней русской картины

Находившийся с 2015 года во всероссийском розыске Ашот Хачиян, известный также как Адам Янов, был на днях задержан в Москве и арестован по подозрению в краже картины художника рубежа XIX-XX веков Александра Беггрова "Зимняя панорама Петербурга" (1910).

Решение об аресте Хачияна принял Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, он арестован до 20 сентября, пишет РБК. Против Хачияна возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Следствие установило, что Хачиян похитил картину Беггрова в 2010 году по сговору с неустановленными лицами. Хачиян пришел в офис ООО "Нева Транзит" и забрал картину, пообещав, что купит стоящее почти 25 млн рублей полотно.

Уточняется, что Ашот Хачиян в конце 90-х был генеральным спонсором "Что? Где? Когда?" и основателем Интеллект-банка, потерявшего лицензию еще в 2001 году.