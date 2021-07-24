Первую золотую медаль Олимпиады-2020 завоевал Китай, Россия взяла первое "серебро"

Сегодня был разыгран первый комплект наград Олимпиады-2020 в Токио – в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния в 10 м. Первое "золото" японской олимпиады в итоге ушло в копилку Китая благодаря выступлению 21-летней спортсменки Цянь Ян.

Цянь Ян не только заняла первое место, но и поставила олимпийский рекорд в стрельбе из пневматики.

"Серебро" завоевала российская спортсменка Анастасия Галашина – это первая медаль сборной России на Олимпиаде-2020.

Третье место взяла спортсменка из Швейцарии Нина Кристен.