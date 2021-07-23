Крейсер "Михаил Кутузов" в Новороссийске можно будет посетить бесплатно в День ВМФ

На борту крейсера-музея "Михаил Кутузов" в Новороссийске 25 июля в честь Дня ВМФ будут проводиться бесплатные экскурсии.

Корабль боевой славы "Михаил Кутузов" - филиал Центрального военно-морского музея. Побывать на его борту в воскресенье можно будет с 10.00 до 15.20. Все экскурсанты обязаны быть в защитных масках. Вход - группами по 30 человек каждые семь минут. Экскурсия продлится 40-50 минут, пишут "Кубанские новости".

Напомним, крейсер "Михаил Кутузов" включен в десятку лучших боевых кораблей всего мира.