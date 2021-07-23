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В Красной Поляне открыли скальный путь к вершине Черной Пирамиды

В Красной Поляне открыли скальный путь к вершине Черной Пирамиды

К самой высокой точке Красной Поляны - вершине горы Черная Пирамида - открыли "железную тропу" (виа фератта).

Виа феррата - это скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями, облегчающими восхождение. В пресс-службе администрации Краснодарского края уточнили, что это третья виа фератта в регионе.

Тропа к вершине Черной Пирамиды подойдет любителям экстрима, свежего горного воздуха. Маршрут оборудован страховочным тросом, туристам выдают специальное снаряжение и защитную экипировку.

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Вестник Кавказа

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