В Тлярате появится парк культуры и отдыха

Врио главы Дагестана Сергей Меликов в рамках рабочей поездки в Тляратинский район осмотрел парк культуры и отдыха в Тлярате.

Строительство парка было начато на средства меценатов в 2016 году, на сегодня построена основная часть зоны. Как заявил первый замглавы района Рамазан Абдулхаликов, остается незавершенным строительство парковой зоны в южной части парка.

Меликов поручил заместителю главы района и подрядчику на следующей неделе встретиться с первым вице-премьером правительства Дагестана Батыром Эмеевым для изучения вопроса по строительству объекта.

Помимо этого, в парке также проводится работа по благоустройству территории общего пользования: создается сквер, облагораживается пешеходная зона и места массового отдыха населения. Работы начаты в мае текущего года, их завершение запланировано на конец месяца.

Также глава региона осмотрел новую воркаут-площадку, где местные ребята выполнили сложные спортивные элементы на турнике и брусьях.