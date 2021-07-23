В Грузии пройдет крафт-базар "Аргани"

Черноморский город Батуми примет масштабную крафтовую ярмарку "Аргани" в июле-августе.

Как сообщают организаторы, это будет пространство для талантливых, креативных и творческих грузинских художников и компаний, представляющих изделия ручной работы.

Здесь будут представлены изделия из серебра, украшения и аксессуары, а также кожаные изделия и дизайнерская одежда.

Кроме того, на ярмарке ежедневно будут проводиться различные развлекательно-образовательные мастер-классы, флешмобы, концерты, школа сомелье и сыроварения и другое.

Мероприятия запланированы в разные даты и на разных локациях: 24-30 июля в парке Леха и Марии Качинских, 31 июля-6 августа - Альфа Бет тауэр, 14-20 августа - Колоннада, 21-29 августа - центральный парк, передает Sputnik Грузия.