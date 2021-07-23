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Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию армянских СМИ

Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию армянских СМИ

Распространенное армянскими СМИ сообщение о якобы "сбитом" азербайджанском беспилотнике - дезинформация, об этом заявили в министерстве обороны АР.

Только что армянские СМИ опубликовали сообщение о том, что беспилотный летальный аппарат ВС Азербайджана якобы был сбит над селом Араздейен Ведийского района.

В МО АР подчеркнули, что это "очередная дезинформация противной стороны".

"Наши подразделения не поднимали в воздух БПЛА", - пояснили в азербайджанском ведомстве.

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