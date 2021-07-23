Травмированную альпинистку спасли в горах Кабардино-Балкарии

Альпинистка из Санкт-Петербурга, травмировавшаяся в горах Черекского района, доставлена в больницу, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Сегодня днем на леднике "Безенги" (район "Баран-Кош", высота 3,5 тыс м) в зарегистрированной группе из девяти человек альпинистка из Северной столицы получила травму ноги. Для оказания помощи на место выдвинулись спасатели.

"По состоянию на 23.00 мск пятницы поисково-спасательные работы полностью завершены. Спасатели эвакуировали альпинистку 1965 года рождения из Санкт-Петербурга с травмой ноги в республиканскую клиническую больницу в Нальчике", - пояснили в ведомстве.

В работах были задействованы трое спасателей Эльбрусского высокогорного-поисково-спасательного отряда.