Россия существенно нарастит число авиарейсов с Минском

С 1 августа серьезно вырастет число рейсов с Беларусью – так, только по маршруту Москва – Минск будет летать вдвое больше самолетов, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Беларусь по маршрутам Москва - Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи - Минск и Краснодар - Минск с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте", - говорится в сообщении, - передает РИА Новости.