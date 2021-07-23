К 2024 году в Железноводске заработает первый пятизвездочный санаторий

В скором времени в ставропольском Железноводске может заработать первый пятизвездочный санаторий, в строительство которого частный инвестор намерен инвестировать 1,5 млрд рублей.

"Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края и администрация Железноводска на совместной встрече с потенциальными инвесторами поддержали предложенную концепцию строительства пятизвездочного санатория на 350 мест со всесезонными открытыми термальными бассейнами с минеральной водой", - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации, передает "Это Кавказ".

Пятиэтажное здание санатория выполнят в классическом стиле, а термальный комплекс с бассейнами с минеральной водой будет доступен для всех желающих.

"Инвестор уже предоставил бизнес-план нового санатория, согласно которому строительные работы начнутся в следующем году. Мы рассчитываем, что санаторий станет интересен не только своей современной лечебной базой, но и уникальными термальными бассейнами с минеральной водой, которые станут открытыми для всех желающих", - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Открытие санатория запланировано к 2024 году.