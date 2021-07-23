Власти готовятся эвакуировать Сочи (ВИДЕО)

Аномальный ливень частично затопил федеральную трассу в Адлерском районе Сочи, уровень воды настолько высок, что автомобили буквально плавают в ней. Детали сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Черноморье".

"Эпицентр залпового ливня сместился в Адлер: на выезде из р-на в направлении центра Сочи (км 198 - км 199, А-147) лавинообразный приход ливневого стока с вышележащего рельефа на проезжую часть привел к остановке движения с 21:55 мск", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Движение автотранспорта прекращено в направлении из Адлера в центр Сочи, в обратном направлении проезд разрешен.

Пользователи социальных сетей сообщают о подтоплениях в поселках Дагомыс, Хоста и Кудепста, реки выходят из берегов.

Как заявили в администрации города, власти готовятся к возможной эвакуации в Хостинском районе. "Реки Кудепста и Хоста опять поднимаются, у нас готовность эвакуировать. Сирены включили", - приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Кроме того, по его данным, проблемным остается участок у реки Западный Дагомыс.

Сигналов о серьезных ЧП из-за непогоды пока не поступало, добавил источник.