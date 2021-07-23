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Крымская Алушта осталась без уличных музыкантов

Крымская Алушта осталась без уличных музыкантов

Власти крымского курорта Алушта сегодня объявили о запрете работы уличным артистам на набережной города из-за того, что в период пандемии нового коронавируса они собирают толпы слушателей.

"Действует указ главы республики, в котором четко прописано: в Алуште есть запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. Поэтому городским штабом принято решение о запрете работы уличных артистов", - сообщает администрация курорта в соцсетях.

О том, что большое количество уличных танцоров и музыкантов развлекают туристов на набережных, собирая вокруг себя зрителей, несколько дней назад было доложено на заседании республиканского штаба под руководством главы Крыма Сергея Аксенова.

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