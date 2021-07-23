В одном из сел Ингушетии обустроили детскую площадку

В селе Берд-Юрт Сунженского района обустроена новая детская площадка в рамках реализации программы "Комплексное развитие сельских поселений" по линии Минсельхоза, сообщает пресс-служба районной администрации.

В ведомстве отметили, что местные жители ждали площадку с нетерпением. По их мнению, подобные места проведения досуга крайне необходимы детям.

В свою очередь администрация села поблагодарила аграрное министерство Ингушетии за оказание помощи и поддержки для повышения качества жизни жителей сельского поселения.