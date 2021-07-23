Еще 13 машин пополнили автопарк скорой помощи в Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подарил ключи от новых автомобилей "Лада-Ларгус" главам медучреждений региона, сообщает пресс-служба главы региона.

"13 полностью укомплектованных машин с кондиционерами переданы в отделения медико-санитарной помощи районных больниц. Губернатор отметил, что они помогут врачам быстрее добираться до пациентов и доставлять необходимые лекарства", - сказано в сообщении.

Глава региона подчеркнул, что в области заболеваемость коронавирусом бьет антирекорды.

В пресс-службе также отметили, что для повышения качества и доступности медицинской помощи гражданам по инициативе Бабушкина утверждена программа "Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Астраханской области" на 2021-2025 годы, в рамках которой уже передано в районные больницы шесть автомобилей "Лада-Нива" и шесть машин "Лада-Гранта". Всего в рамках программы запланировано приобрести 139 автомобилей.