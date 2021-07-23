Профильная смена "Российского движения школьников" завершилась в Дагестане

В Каякентском районе состоялось торжественное закрытие профильной смены республиканского отделения "Российского движения школьников", сообщает пресс-служба Малой академии наук Дагестана.

Участниками трехнедельной смены стали около 200 школьников республики.

"Мы провели множество мероприятий, стали частью Всероссийского проекта "Классные встречи", решали интеллектуальные кейсы. Именно поэтому наша смена стала Школой актива РДШ", – обратилась к ребятам на церемонии закрытия руководитель смены и Ресурсного центра ДРО "РДШ" ГБУ ДО РД "Малая академия наук" Екатерина Байгушева.

Завершилась мероприятие флешмобом. В подарок участники смены получили именные грамоты, сертификаты, а также сувенирную продукцию с логотипом "РДШ".