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Овощи из Узбекистана будут экспортировать в Южную Корею - СМИ

Овощи из Узбекистана будут экспортировать в Южную Корею - СМИ

Южная Корея рассматривает Узбекистан как вероятного поставщика сельскохозяйственной продукции, пишет Dunyo.

Посольство Узбекистана в Корее посетил глава южнокорейской компании DAU Мин Бенг Илом, стороны обсудили перспективы сотрудничества. Компания DAU занимается поставкой в страну из-за рубежа сельскохозяйственной и морской продукции, она заинтересована в налаживании долгосрочного сотрудничества с Узбекистаном.

Компания намерена провести анализ потенциальных к экспорту видов плодоовощной продукции Узбекистана.

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Вестник Кавказа

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