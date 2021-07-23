Овощи из Узбекистана будут экспортировать в Южную Корею - СМИ

Южная Корея рассматривает Узбекистан как вероятного поставщика сельскохозяйственной продукции, пишет Dunyo.

Посольство Узбекистана в Корее посетил глава южнокорейской компании DAU Мин Бенг Илом, стороны обсудили перспективы сотрудничества. Компания DAU занимается поставкой в страну из-за рубежа сельскохозяйственной и морской продукции, она заинтересована в налаживании долгосрочного сотрудничества с Узбекистаном.

Компания намерена провести анализ потенциальных к экспорту видов плодоовощной продукции Узбекистана.