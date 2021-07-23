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Ника Мелия поборется за пост мэра Тбилиси от оппозиции

Ника Мелия поборется за пост мэра Тбилиси от оппозиции

Председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия поборется за пост мэра Тбилиси на выборах в октябре от оппозиционной коалиции. Такое решение было принято сегодня вечером.

"Мы выступаем как представители многопартийной коалиции. Я, как кандидат на пост мэра от моего движения, "Гирчи - больше свободы" представит вице-мэра в ближайшее время, а Элене [Хоштария], как кандидат на пост председателя сакребуло от своего движения ["Время"]", - приводит слова Мелия Sputnik Грузия.

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом на пост мэра Тбилиси действующего градоначальника Каху Каладзе.

Что касается партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию", то она рассматривает вопрос выдвижения на пост мэра столицы бывшего форварда сборной Грузии по футболу Арчила Арвеладзе.

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