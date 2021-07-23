Ника Мелия поборется за пост мэра Тбилиси от оппозиции

Председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия поборется за пост мэра Тбилиси на выборах в октябре от оппозиционной коалиции. Такое решение было принято сегодня вечером.

"Мы выступаем как представители многопартийной коалиции. Я, как кандидат на пост мэра от моего движения, "Гирчи - больше свободы" представит вице-мэра в ближайшее время, а Элене [Хоштария], как кандидат на пост председателя сакребуло от своего движения ["Время"]", - приводит слова Мелия Sputnik Грузия.

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом на пост мэра Тбилиси действующего градоначальника Каху Каладзе.

Что касается партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию", то она рассматривает вопрос выдвижения на пост мэра столицы бывшего форварда сборной Грузии по футболу Арчила Арвеладзе.