Матч между "Ахматом" и "Крыльями Советов" пройдет при минимальном числе зрителей

На футбольный матч между самарскими "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом", который пройдет в воскресенье, 25 июля, на стадионе "Солидарность Самара Арена", допустят минимальное число 500 болельщиков.

"На матч 1-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Ахматом", запланированный на 25 июля, будут допущены до 500 человек, включая участников матча. Эта мера принята в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ Анны Поповой и требованием регионального управления Роспотребнадзора по Самарской области о допуске зрителей на спортивные события на основании показателей распространения COVID-19 в регионе за последние 14 дней", - сообщает сайт самарского клуба.