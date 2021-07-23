Турция возвращается к "строгим мерам" против Covid-19?
В связи с рекордным ростом заболеваемости коронавирусом в Турции необходимо ввести жесткие санитарные меры, об этом написал на своей странице в Twitter глава Минздрава Фахреттин Коджа.
Суточный прирост на сегодня достиг 11 094 - рекордного показателя с 19 мая, скончалось 60 заболевших.
"Мы должны вернуться от гибкости к строгим мерам", - цитирует министра РИА Новости.
Коджа призвал незамедлительно пройти вакцинацию тех, кто это еще не успел этого сделать.
Напомним, в Турции до 1 июня действовал комендантский час: по будням с 21.00 до 5.00, по выходным - круглосуточно. С 1 июля он был полностью отменен.
Вестник Кавказа
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