Турция возвращается к "строгим мерам" против Covid-19?

В связи с рекордным ростом заболеваемости коронавирусом в Турции необходимо ввести жесткие санитарные меры, об этом написал на своей странице в Twitter глава Минздрава Фахреттин Коджа.

Суточный прирост на сегодня достиг 11 094 - рекордного показателя с 19 мая, скончалось 60 заболевших.

"Мы должны вернуться от гибкости к строгим мерам", - цитирует министра РИА Новости.

Коджа призвал незамедлительно пройти вакцинацию тех, кто это еще не успел этого сделать.

Напомним, в Турции до 1 июня действовал комендантский час: по будням с 21.00 до 5.00, по выходным - круглосуточно. С 1 июля он был полностью отменен.