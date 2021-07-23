Названа дата нового раунда российско-американского диалога по стратегической стабильности

Очередной раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности состоится 28 июля в Женеве, такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

Переговоры пройдут в развитие договоренностей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве.

Межведомственные делегации возглавят замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

"Будут обсуждены вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями", - отметили в МИД РФ.