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Названа дата нового раунда российско-американского диалога по стратегической стабильности

Названа дата нового раунда российско-американского диалога по стратегической стабильности

Очередной раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности состоится 28 июля в Женеве, такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

Переговоры пройдут в развитие договоренностей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве.

Межведомственные делегации возглавят замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

"Будут обсуждены вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями", - отметили в МИД РФ.

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Вестник Кавказа

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