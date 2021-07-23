Главная » Новости

Главный архитектор Краснодара пояснила необходимость в новых правилах застройки

Фото из Instagram Натальи Машталир
Фото из Instagram Натальи Машталир

Новые правила землепользования и застройки города позволят регулировать внешний вид зданий в Краснодаре, - пояснила сегодня главный архитектор столицы Кубани Наталья Машталир.

"Теперь разрешения на строительство будут соответствовать градостроительной политике города. Также благодаря правилам появились объемно-пространственные регламенты (ОПР) - то, о чем мечтает вся прогрессивная архитектурно-градостроительная общественность. Да, мы утвердили ПЗЗ (Правила землепользования) с ОПР, и, кажется, первые в России", - написала Машталир в своем аккаунте в Instagram.

Эти регламенты позволяют регулировать не только функцию, но и внешний вид зданий: их габариты, высоту первых этажей и так далее. В Европе при помощи подобных регламентов регулируется внешний вид застройки. 

На сайте краснодарского дизайн-кода в скором времени появится графический материал, посвященный новым правилам, - добавила Машталир. 

Напомним, накануне депутаты краснодарской Думы приняли проект изменений в Правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с предложениями местных жителей и новым Генеральным планом города.

525 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!