Главный архитектор Краснодара пояснила необходимость в новых правилах застройки

Новые правила землепользования и застройки города позволят регулировать внешний вид зданий в Краснодаре, - пояснила сегодня главный архитектор столицы Кубани Наталья Машталир.

"Теперь разрешения на строительство будут соответствовать градостроительной политике города. Также благодаря правилам появились объемно-пространственные регламенты (ОПР) - то, о чем мечтает вся прогрессивная архитектурно-градостроительная общественность. Да, мы утвердили ПЗЗ (Правила землепользования) с ОПР, и, кажется, первые в России", - написала Машталир в своем аккаунте в Instagram.

Эти регламенты позволяют регулировать не только функцию, но и внешний вид зданий: их габариты, высоту первых этажей и так далее. В Европе при помощи подобных регламентов регулируется внешний вид застройки.

На сайте краснодарского дизайн-кода в скором времени появится графический материал, посвященный новым правилам, - добавила Машталир.

Напомним, накануне депутаты краснодарской Думы приняли проект изменений в Правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с предложениями местных жителей и новым Генеральным планом города.