В будущем году на Кубани заработает "Геленджик-Арена" - СМИ

Власти Кубани планируют завершить строительство культурно-развлекательного комплекса "Геленджик-Арена" во втором квартале 2022 года, - пишет портал "РБК Краснодар".

Территория центра составит более 14 тыс кв м, в нем будут большой концертный и малый зрительский залы, которые можно использовать для разных мероприятий, атриум с выставочной галереей, арт-пространство для проведения деловых мероприятий, ресторан и площадка под открытым небом. Общий объем инвестиций в проект - порядка 2 млрд рублей, - передает портал Юга.ру.

Строительство комплекса началось весной 2020 года. Планировалось, что в центре будут проводиться концерты, театральные представления, форумы, кинофестивали, спортивные турниры, выставки и съемки фильмов. Инвестор проекта – "Корпорация развития "Геленджик – 2035", учрежденная администрацией Геленджика для развития туристического потенциала города.

Председатель наблюдательного совета АНО "Геленджик-2035" - мэр курорта Алексей Богодистов. Среди учредителей также числится российский артист Дмитрий Маликов.