Ереван: в ходе перестрелки на границе ранены трое армянских военнослужащих

Трое армянских военнослужащих сегодня были легко ранены в результате перестрелки на границе с Азербайджаном, - сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

В армянском оборонном ведомстве обвинили в открытии огня подразделения ВС Азербайджана, хотя, по сообщению министерства обороны Азербайджана, огонь открыла армянская сторона, погиб азербайджанский военнослужащий, - говорится в сообщении на сайте ведомства.