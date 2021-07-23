Главная » Новости

Ереван: в ходе перестрелки на границе ранены трое армянских военнослужащих

Ереван: в ходе перестрелки на границе ранены трое армянских военнослужащих

Трое армянских военнослужащих сегодня были легко ранены в результате перестрелки на границе с Азербайджаном, - сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

В армянском оборонном ведомстве обвинили в открытии огня подразделения ВС Азербайджана, хотя, по сообщению министерства обороны Азербайджана, огонь открыла армянская сторона, погиб азербайджанский военнослужащий, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

1045 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!