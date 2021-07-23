Президент Азербайджана провел ряд кадровых изменений в руководстве Минобороны

Президент Ильхам Алиев произвел ряд кадровых назначений в руководстве Минобороны Азербайджана. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Генерал-лейтенант Низам Османов снят с должности замначальника Генерального штаба, он занял пост заместителя министра обороны - начальника Главного управления материально-технического обеспечения.

Генерал-майор Энвер Эфендиев сменил пост начальника Управления боевой подготовки на должность замминистра обороны - командующего Сухопутными войсками.

Генерал-майор Азер Алиев больше не является заместителем начальника Военной Академии, теперь он возглавляет Главное оперативное управление министерства обороны.

Генерал-майор Кенан Сеидов освобожден от поста первого заместителя командующего спецназом и назначен на должность командующего 5-м армейским корпусом.