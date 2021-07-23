Рядом с главным храмом ЮВО разобьют парк отдыха

В донской столице на месте заброшенной балки построят новый парк, - сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

Парк отдыха будет находиться в районе главного храма ЮВО - заброшенный участок уже очищают от сухостоя и сорняков, а в ближайшее время от мусора и зарослей камыша очистят русло ручья, протекающего по низовью балки, - передает "АиФ-Ростов".

В новом парке будут высажены деревья, оборудованы тропинки и площадки для отдыха, а ручей украсят пороги и водопады.

Благоустройство территории главного православного храма ЮВО планируется завершить к 1 декабря 2022 года, – отмечается в сообщении.