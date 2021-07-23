Армянские подразделения продолжают обстреливать Кельбаджар

В Кельбаджарском направлении армяно-азербайджанской государственной границы продолжается стрельба, об этом сообщает Минобороны АР.

В ведомстве уточнили, что азербайджанские подразделения, дислоцированные в данном направлении, предпринимают ответные действия, подавляя огневую активность армянской стороны.

Напомним, ранее сегодня, примерно в 16:00 (15:00 мск) подразделения армянских ВС с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской госграницы, от выстрела снайпера погиб военнослужащий азербайджанской армии, прапорщик Фарман Ягублы.

Как сообщают СМИ, Фарман Ягублы был сыном шехида: его отец погиб во время Первой Карабахской войны в боях за Физули. Фарман же участвовал во Второй Карабахской войне, был награжден медалью за освобождение Кельбаджара.

В МИД Азербайджана назвали неприемлемыми осуществляемые армянской стороной в последнее время регулярные провокации, которыми Ереван пытается обострить ситуацию в регионе путем обстрела азербайджанских позиций, подчеркнули, что ответственность за развитие ситуации в таком русле полностью ложится на Армению.

"Азербайджан оставляет за собой право принятия всех необходимых мер для защиты своей территориальной целостности в пределах международных границ, а также обеспечения мира и безопасности в регионе", - указали в министерстве.