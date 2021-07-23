Российские власти рекомендуют работодателям вакцинировать не менее 80% сотрудников

Доля переболевших коронавирусом и вакцинированных сотрудников в рабочем коллективе должна составлять не менее 80% для стабилизации эпидемиологической ситуации, сказано в совместных рекомендациях Минтруда РФ и Роспотребнадзора, опубликованных на сайте министерства.

"Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шесть месяцев назад)", - говорится в документе.

Люди без прививки, те, у кого есть медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20%.

Работодателям дана рекомендация проводить разъяснительную работу среди трудового коллектива, а также, на свое усмотрение, предоставлять работникам выходной день для вакцинации.

Если сотрудник отказывается от вакцинации без уважительной причины (медотвода), то работодателю "необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы".