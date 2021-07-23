Российские власти рекомендуют работодателям вакцинировать не менее 80% сотрудников
Доля переболевших коронавирусом и вакцинированных сотрудников в рабочем коллективе должна составлять не менее 80% для стабилизации эпидемиологической ситуации, сказано в совместных рекомендациях Минтруда РФ и Роспотребнадзора, опубликованных на сайте министерства.
"Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шесть месяцев назад)", - говорится в документе.
Люди без прививки, те, у кого есть медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20%.
Работодателям дана рекомендация проводить разъяснительную работу среди трудового коллектива, а также, на свое усмотрение, предоставлять работникам выходной день для вакцинации.
Если сотрудник отказывается от вакцинации без уважительной причины (медотвода), то работодателю "необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы".
Вестник Кавказа
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