Новороссийский "Водоканал" получил крупный штраф за выброс сточных вод

Арбитражный суд Краснодарского края признал "Водоканал" Новороссийска виновным в выбросе сточных вод и оштрафовал его, - сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

За ущерб, нанесенный почвам, МУП "Водоканал" Новороссийска выплатит компенсацию в сумме более 3,8 млн рублей, - говорится в сообщении, передает "АиФ-Юг".

Коммунальное предприятие, которое эксплуатирует очистные сооружения канализации в поселке Абрау-Дюрсо, сбрасывает сточные воды на рельеф местности на поверхность почвы, - показали отборы проб почвы. По результатам лабораторных исследований установлено превышение загрязняющих веществ - нефтепродуктов и азота аммонийного - по сравнению с фоновыми показателями, - говорится в сообщении.