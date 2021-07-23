Сильные дожди затопили Хоби

Ливень затопил часть сел района Хоби (регион Самегрело-Земо Сванети), такое сообщение распространила мэрия муниципалитета.

В результате разгула стихии оказались затоплены сельскохозяйственные угодья, дворы и ряд сельских дорог, а также первые этажи жилых домов.

На центральной трассе Тбилиси-Зугдиди было временно ограничено движение автотранспорта. На месте событий были мобилизованы аварийные службы, передает Sputnik-Грузия.

Представители соответствующих служб оценивают объем ущерба, нанесенного непогодой.