Новые карантинные меры вводятся в столице Казахстана

Санитарные меры по коронавирусу ужесточаются в Нур-Султане, соответствующее постановление подписала главный санврач Жанна Пралиева, оно вступит в силу в понедельник.

Согласно документу, объекты общественного питания (в помещении), в том числе на открытом воздухе (летние залы), смогут работать при заполняемости до 50 %, но не более 30 посадочных мест, по будням, с 07:00 до 12:00. Заведения, участвующие в проекте Ashyq, будут открыты в будние дни с 07.00 до 17.00.

Для ТРЦ вводится ограничение по количеству посетителей - на одного человека должно приходиться не менее 4 кв м.

Работа аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров, включая участников Ashyq, в ТЦ запрещена.

Фудкорты смогут работать при условии участия в проекте Ashyq, только в будние дни с 10.00 до 17.00. Вводится запрет на акции, ярмарки, шоурумы, розыгрыши (кроме онлайн-формата).

Нельзя проводить коллективные, торжественные, семейные, памятные и прочие массовые мероприятия (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и т. п.), кроме проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq до 30 человек.

Фитнес-центры, спортивно-оздоровительные объекты с бассейнами, саунами, СПА, массажем смогут принимать клиентов строго по предварительной записи, по будням с 07.00 до 17.00 для объектов, участвующих в проекте Ashyq.

Салоны красоты, парикмахерские и центры косметологических услуг можно будет посетить только в будние дни с 8.00 до 17.00 часов.