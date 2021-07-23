Порыв трубы оставил без воды Малгобекский район Ингушетии

Избыточное давление, образовавшееся сегодня в 500-мм магистральном водопроводе в Малгобекском районе Ингушетии, привело к порыву трубы, оставившей без воды жителей района, - сообщили в Водоканале Ингушетии.

"Подача воды на Малгобекский район будет ограничена. Работники предприятия пытаются обеспечить население водой, но техническое состояние водопровода сделать это не позволяет", - написали в своем Instagram представители республиканского водоканала, передает "АиФ-Ставрополье".

Началась откачка воды и устранение аварии, сроки восстановления водоснабжения пока не называются.