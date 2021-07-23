Россельхознадзор поставил вирусный заслон белорусским помидорам

Россельхознадзор из-за обнаруженного вируса мозаики пепино временно запретил поставки томатов белорусской компании "Дорорс", - говорится в сообщении ведомства.

"В целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения карантинного объекта на территории РФ Россельхознадзор с 26 июля 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов из Беларуси указанным экспортером", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Ограничения будут действовать до проведения белорусской стороной расследований и предоставления российской службе информации о проведенных мероприятиях.

Вирус был обнаружен при проведении карантинного фитосанитарного контроля свежих томатов, завезенных в Россию из Беларуси. Продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами, которые были выданы главной госинспекцией страны по семеноводству, карантину и защите растений.

Напомним, вирус коричневой морщинистости плодов томата и вирус мозаики пепино с 7 июля 2021 года были внесены в перечень карантинных объектов для России и всех стран ЕАЭС по причине того, что заболевание приводит к снижению урожайности на 70-80%, а в отдельных случаях - к полной потере урожая в теплице.