РФС выбрал нового тренера сборной

Тренирующий "Ростов" Валерий Карпин станет главным тренером сборной РФ по футболу. Такое сообщение распространила пресс-служба Российского футбольного союза.

Контракт будет действовать до 31 декабря текущего года, впоследствии он может быть продлен. Стороны подпишут его 26 июля, они уже согласовали условия.

Ближайшие полгода 52-летний Карпин будет совмещать работу в сборной и "Ростове".

Напомним, ранее главным тренером сборной был Станислав Черчесов, он был отправлен в отставку после провала команды на Евро-2020.